Maya 5 oldu... 'Biblom iyi ki doğdu!'
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
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Biblom iyi ki doğdu
Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day’ın kızları Maya 5 yaşına bastı. Karatay, kızı ile çekilmiş pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı ve “İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom” notunu yazdı.
Melisa 26 oldu
Sibel Can’ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, 26 yaşına bastı. Ural, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sibel Can ise “Canım kızım iyi ki doğdun” yorumunu yaptı.
Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: 40 yıl önce 40 yıl sonra!
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