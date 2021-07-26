Alman Milli Takımı'yla Olimpiyatlar'da bulunan Max Kruse, ARD canlı yayınında içine giydiği Kürtçe yazılı tişörtü gösterip sevgilisi Dilara Mardin’e evlenme teklifinde bulundu. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Max Kruse’un sevgilisi Dilara Mardin kimdir?
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Dilara Mardine, Alman futbolcu Maximilian Kruse'dan gelen sürpriz evlenme teklifinin ardından en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri oldu. Alman futbolcu Maximilian Kruse'un Dilara Mardine’ye canlı yayında yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bir anda gündeme oturan olayın ardından pek çok kişi Dilara Mardine ile ilgili araştırma yapıyor.
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Almanya’da yaşamını sürdüren Kürt kökenli Dilara Mardine, "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyor.
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MAX KRUSE KİMDİR?
Maximilian Kruse 19 Mart 1988 tarihinde Almanya Reinbek’de doğdu, Hamburg’da büyüdü. Forvet pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu Max Kruse Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynuyor.
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Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Werder Bremen ve Wolfsburg, takımlarında da forma giyen Max Kruse, 28 Haziran 2019'da Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşmıştı. Ancak 18 Haziran 2020'de ödenmemiş maaşları gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetti. 6 Ağustos 2020'de Union Berlin'e katıldı ve Bundesliga'ya döndü.