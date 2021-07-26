Max Kruse’un sevgilisi Dilara Mardin kimdir?

Dilara Mardine, Alman futbolcu Maximilian Kruse'dan gelen sürpriz evlenme teklifinin ardından en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri oldu. Alman futbolcu Maximilian Kruse'un Dilara Mardine’ye canlı yayında yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bir anda gündeme oturan olayın ardından pek çok kişi Dilara Mardine ile ilgili araştırma yapıyor.