Mavi Vatan tatbikatı nedir? Mavi Vatan tatbikat hakkında bilgiler

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan Mavi Vatan-2021 Tatbikatı, 25 Şubat-7 Mart arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de yapılacak. Dev tatbikatta, toplam 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, da görev alacak. Ayrıca İHA ve SİHA'lar da görev alacak.