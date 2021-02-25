Mavi Vatan tatbikatı nedir? Mavi Vatan tatbikat hakkında bilgiler
Gündemdeki haberler ardından Mavi Vatan ve Mavi Vatan tatbikatı terimleri yeniden gündeme geldi. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın 25 Şubat-07 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceğini açıkladı. Peki, Mavi Vatan tatbikatı nedir? Mavi Vatan tatbikat hakkında bilgiler
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan Mavi Vatan-2021 Tatbikatı, 25 Şubat-7 Mart arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de yapılacak. Dev tatbikatta, toplam 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, da görev alacak. Ayrıca İHA ve SİHA'lar da görev alacak.
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Mavi Vatan tatbikatının amacı"Tatbikatın maksadı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, Görev Grubu seviyesinde temel harekât nevilerini denemek, Deniz Harekâtı ve Müşterek Harekât taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir" denildi.
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Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil eden “Mavi Vatan” ismini ilk kez emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 2006’da ortaya attı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı 2010 yılında yayımladığı “Temel Deniz Hukuku” kitabında kayda geçirdi. Mavi Vatan, Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil ediyor.
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Mavi Vatan Türkiye’nin deniz yetki alanları demek. Bu deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması demek.