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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 10:08,

Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan'ın gündeme gelme nedeni

Mavi Vatan bir kez daha gündeme geldi. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması üzerine sosyal medyada ‘Mavi Vatan", ‘Oruç Reis’ etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından,'Mavi Vatan', 'Oruçreis' hashtagı ile paylaşımda bulundu. Peki, Mavi Vatan nedir?

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Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye’nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. Dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

2MAVİ VATAN’IN GÜNDEME GELME NEDENİ
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MAVİ VATAN’IN GÜNDEME GELME NEDENİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına doğru yola çıkacağı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

3TBMM Başkanı Şentoptan Oruç Reis ve ‘Mavi Vatan’ paylaşımı
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Oruç Reis' ve ‘Mavi Vatan’ paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, "Mavi Vatan", "Oruçreis" hashtagı ile paylaştığı mesajında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

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