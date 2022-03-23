Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

Iğdır, Karakoyunlu ilçesindeki bir çiftçinin hayvanlarında rastlanan mavi dil hastalığı ardından, Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın yayılmaması için hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi ilan etti. Peki, mavi dil hastalığı nedir, neden olur ve nasıl bulaşır? İşte mavi dil hastalığı belirtileri ve merak edilenler...
Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani geviş getirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
Mavi dil hastalığı tüm geviş getiren hayvanlarda görülebilir. Mavi dil hastalığı virüsü “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer.
- Yüksek ateş.
- Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,
- Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,
- Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,
- Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon
- Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,
- Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,
- Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,
- Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,
- Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,
- Ciddi durumlarda Torticollis,
- Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,
- Pneumonia komplikasyonları
- Zayıflama
- 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.