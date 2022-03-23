Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Yüksek ateş.



- Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,



- Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,



- Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,



- Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon



- Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,



- Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,



- Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,



- Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,



- Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,



- Ciddi durumlarda Torticollis,



- Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,



- Pneumonia komplikasyonları



- Zayıflama



- 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.