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Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

#Mavi Dil Hastalığı#Mavi Dil Hastalığı Nasıl Bulaşır#Mavi Dil Hastalığı Belirtileri

Iğdır'ın bazı köylerinde Mavi dil hastalığı görülmesi nedeniyle karantina başlaması, hastalık hakkında araştırmaların hız kazanmasına neden oldu. Mavi dil hastalığı görülen Karakoyunlu ilçesi karantinaya alındı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İşte mavi dil hastalığı belirtileri ve nedenleri...

1/4Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır Hayvanlarda mavi dil hastalığı belirtileri

Iğdır, Karakoyunlu ilçesindeki bir çiftçinin hayvanlarında rastlanan mavi dil hastalığı ardından, Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın yayılmaması için hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi ilan etti. Peki, mavi dil hastalığı nedir, neden olur ve nasıl bulaşır? İşte mavi dil hastalığı belirtileri ve merak edilenler...

2/4MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani geviş getirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

3/4MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığı tüm geviş getiren hayvanlarda görülebilir. Mavi dil hastalığı virüsü “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer.

4/4MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Yüksek ateş.

- Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,

- Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,

- Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,

- Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon

- Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,

- Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,

- Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,

- Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,

- Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,

- Ciddi durumlarda Torticollis,

- Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,

- Pneumonia komplikasyonları

- Zayıflama

- 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.

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