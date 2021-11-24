Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?

MAVİ DİL BELİRTİLERİ

1. Yüksek ateş.

2. Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,

3. Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,

4. Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,

5. Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon

6. Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,

7. Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,

8. Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,

9. Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,

10. Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,

11. Ciddi durumlarda Torticollis,

12. Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,

13. Pneumonia komplikasyonları

14. Zayıflama

15. 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.