Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?
Mavi dil hastalığı tüm geviş getiren hayvanlarda görülebilir. Mavi dil hastalığı virüsü “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?
Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
MAVİ DİL NASIL BULAŞIR?
Hastalığın direkt yolla bulaşmadığı kabul edilmektedir. Bulaşma sadece Culicoides cinsi sineklerle olmaktadır. Culicoides cinsi sinekler biyolojik vektörler olup, enfekte bir hayvandan kan emerek virusu almalarının ardından 7 gün içinde virusu vücutlarında yeterli miktarda üretip bir başka hayvanı enfekte edebilecek hale gelmektedirler.
MAVİ DİL BELİRTİLERİ
1. Yüksek ateş.
2. Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,
3. Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,
4. Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,
5. Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon
6. Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,
7. Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,
8. Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,
9. Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,
10. Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,
11. Ciddi durumlarda Torticollis,
12. Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,
13. Pneumonia komplikasyonları
14. Zayıflama
15. 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.
2. Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,
3. Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,
4. Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,
5. Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon
6. Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,
7. Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,
8. Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,
9. Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,
10. Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,
11. Ciddi durumlarda Torticollis,
12. Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,
13. Pneumonia komplikasyonları
14. Zayıflama
15. 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.