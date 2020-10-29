Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte Mavi Ay tarihi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) geçtiğimiz haftalarda açıkladığı Mavi Ay’ın gökyüzünde görünmesine kısa bir süre kaldı. Her ay bir kez yaşadığımız dolunayın, bir ay içinde ikinci kez yaşanmasına 'Mavi Ay' deniyor.Ay'ın bir tam dönüşünü tamamlaması ile takvim yılının farklı olması nedeniyle yaklaşık üç yılda bir bu doğa olayı yaşanıyor.