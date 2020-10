Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte Mavi Ay tarihi

DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğiyle de fotoğraf severlere muhteşem kareler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.