Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte Mavi Ay tarihi
Mavi Ay’ın gerçekleşeceği tarih için geri sayım devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında astroloji tutkunlarının heyecanla beklediği Mavi Ay’da gökyüzü görsel bir şölen oluşturacak. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Peki, Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte Mavi Ay’ın tarihi
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1
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) geçtiğimiz haftalarda açıkladığı Mavi Ay’ın gökyüzünde görünmesine kısa bir süre kaldı. Her ay bir kez yaşadığımız dolunayın, bir ay içinde ikinci kez yaşanmasına 'Mavi Ay' deniyor.Ay'ın bir tam dönüşünü tamamlaması ile takvim yılının farklı olması nedeniyle yaklaşık üç yılda bir bu doğa olayı yaşanıyor.
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DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK
Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğiyle de fotoğraf severlere muhteşem kareler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
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MAVİ AY NASIL OLUŞUR?
Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.