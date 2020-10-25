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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 16:08 | 

Mavi Ay ne zaman? NASA’dan Mavi Dolunay açıklaması

Ekim ayında gerçekleşecek Mavi ay için geri sayım devam ediyor. Gök olayı ve astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Mavi Dolunay, uzmanlar tarafından nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Peki Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? İşte NASA’dan yapılan Mavi Dolunay açıklaması...

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1
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Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA, geçtiğimiz haftalar Mavi Ay’ın tarihi paylaşmıştı. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek, bu nedenle bu doğa olayına Mavi Ay adı veriliyor.

2NADİR GÖRÜLÜYOR
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NADİR GÖRÜLÜYOR

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

3MAVİ AY NASIL OLUŞUR
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MAVİ AY NASIL OLUŞUR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

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