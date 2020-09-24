Mavi ay ne zaman 2020? Mavi dolunay tarihi heyecanla bekleniyor!
Mavi dolunay ne zaman? Yılın en önemli doğa olaylarından olan Mavi dolunay doğa tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu yıl 13 dolunay gerçekleşeceğini açıkladı. Çok nadir görülen gök olaylarından olan mavi dolunay ya da mavi ay, pek çok kişi tarafından izlenecek. Gök olaylarını yakından takip edenler, bu sıra dışı doğa olayını kaçırmamak adına mavi dolunayın tarihini merak ediyor. İşte, NASA'nın açıklamalarına göre 2020 mavi dolunay tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Mavi dolunay tarihi son gelişmelerin ardından heyecanla takip ediliyor. 2020 yılının önemli doğa olaylarından olan Mavi dolunay çok nadir rastlanan gök olayı olarak tanımlanıyor. 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi. NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağını kaydetti. İşte, ayrıntılar.
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MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekimde nadir görülen mavi dolunay gerçekleşeceğini açıkladı.
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MAVİ DOLUNAY NEDİR?
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
“Mavi Ay” bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide “sinodik dönem” dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz
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Böyle tanımlanmış olsaydı her ay 29.53 gün sürerdi. Oysa ki Güneş takviminde aylar 28, 29, 30 ya da 31 gün sürer ve toplam bir yıl da 29.53 * 12 = 352.2 gün değil 365.25 gündür! Bu nedenle bir aya aynı evreden (sözgelimi Dolunay ama Yeniay olsa da farketmez, ilkdördün olsa da) iki tane denk geldiği olur. (Aynı nedenle Ramazan ayı her yıl 11 gün öne kayar!) Güneş takviminde bir yıl yine bu nedenle 12.37 tane ayrı evreden içerir. Bu 0.37’ler birleşip 2-3 yılda (tam olarak 2.7 yılda) bir 13. Dolunay’ın bir yıl içerisine sığmasına neden olur. İşte böyle olduğunda gerçekleşen 13. dolunay “Mavi Ay” adını alır. Adını, İngilizce’de eski bir terim olan ve “ihanet eden” anlamına gelen “belewe” kelimesinin zaman içerisinde “blue” yani mavi kelimesine dönüşmesinden alan bu kültürel olgu, insanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. dolunayın takvime “ihanet” ettiği göndermelerinden alır. Ay’ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur. Sky & Telescope dergisinin Mart 1946 sayısı genel kabul gören orjinal tanımı alıp (yanlış anlayarak) bir ayda gerçekleşen ikinci dolunaya ilgi çekmek üzere “Mavi Ay” demiştir. Ay ancak çok özel durumlarda, volkanik patlamalar gibi Dünya’nın atmosfer parçacık yoğunluk, boyut ve yapısını kısa sürelerle değiştiren doğa olayları sonrası “mavimsi” bir renkte görülebilir.