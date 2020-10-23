'Evlenmeden ilişki yaşadım diye cehenneme gideceğimden emindim'

CEHENNEME GİDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM Matthew McConaughey, kitabında, ilk kez 15 yaşındayken bir kadınla birlikte olduğunu ve sonra da kendisine şantaj yapıldığını itiraf etti. Ünlü oyuncu "15 yaşındayken ilk kez bir kadınla birlikte oldum" diye yazdı kitabında. Sonra da " Evlilik öncesi bunu yaptığım için de cehenneme gideceğimden kesin olarak emindim" diye devam etti.