'Evlenmeden ilişki yaşadım diye cehenneme gideceğimden emindim'
Ödüllü oyuncu hayatının önemli anlarını bir kitapta topladı. Oyuncu, ilk gençlik yıllarıyla ilgili bugüne kadar çok da dile getirmediği gerçekleri itiraf etti.
Backgrid USA, Depo Photos
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HAYATININ BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
Oyuncu, evlilik öncesi bir ilişki yaşadığı için cehenneme gideceğini düşündüğünü yazdı. Aynı zamanda 18 yaşındayken tacize uğradığını ama kendini kurban gibi hissetmediğini de belirtti.
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TACİZE UĞRAMIŞ
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, yetişme çağında cinsel tacize uğradığını itiraf etti. 50 yaşındaki üç çocuk babası McConaughey, buna rağmen kendini kurban gibi hissetmediğini de anlattı.
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ÖZEL HAYATINI ANLATTI
2014 yılında Sınırsızlar Kulübü adlı filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Matthew McConaughey, kısa bir süre önce piyasaya çıkan Greenlights adlı kitapta hayatının önemli anlarını topladı. Brezilyalı model Camila Alves ile evli olan üç çocuk babası Matthew McConaughey, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de anlattı.
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CEHENNEME GİDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM
Matthew McConaughey, kitabında, ilk kez 15 yaşındayken bir kadınla birlikte olduğunu ve sonra da kendisine şantaj yapıldığını itiraf etti. Ünlü oyuncu "15 yaşındayken ilk kez bir kadınla birlikte oldum" diye yazdı kitabında. Sonra da " Evlilik öncesi bunu yaptığım için de cehenneme gideceğimden kesin olarak emindim" diye devam etti.
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TACİZE UĞRADIM AMA KENDİMİ KURBAN GİBİ HİSSETMEDİM
Matthew McConaughey'in kitabında yer verdiği olaylar bununla sınırlı değil. Aktör, 18 yaşına geldiğinde de bir adamın tacizine uğradığına yer verdi. O sırada bir karavananın arka tarafında kilitli olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, bu yüzden kendini kurban gibi hissetmediğini de itiraf etti.
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KIRMIZI, SARI VE YEŞİL IŞIKLAR
Ünlü oyuncu, tıpkı trafik lambaları gibi hayatında kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar olduğunu yazdı. Aktör, sevdiği birini kaybetmek gibi trajik olayların hayatın kımızı ışığı olduğunu anlattı. Geçmişte kendisi için de kırmızı ve sarı ışıklar olduğunu belirten McConaughey, zamanla bunların yeşile döndüğünü de yazdı.
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PAUL NEWMAN'A BENZETİLİRDİ
Kariyerinin ilk döneminde efsane oyuncu Paul Newman'a benzetilen Matthew McConaughey, oyunculuğa 1991 yılında başladı. İki yıl sonra Richard Linklater'ın yönettiği Dazed and Confused ile dikkat çekti.
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A TIME TO KILL İLE ÇIKIŞ YAPTI
Daha sonra John Grisham'ın aynı adlı romanından uyarlama olan 1996 yapımı A Time to Kill filminde avukat "Jake Brigance" rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.
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YARDIMSEVER ÜNLÜLERDEN
Sınırsızlar Kulübü, Para Avcısı ve Kirli Para gibi iddialı yapımlarda rol aldı aktör. McConaughey'nin genç insanlara yardım etmek üzere kurulmuş JK Livin Foundation vakfı bulunuyor. Oyuncu aynı zamanda bir hayvansever olarak da tanınıyor.
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MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR
McConaughey Sandra Bullock, Kate Hudson, Ashley Judd, Salli Richardson ve Penelope Cruz ile yaşadığı ilişkilerle de gündemdeydi. 2012 yılında uzun süredir birlikte olduğu Brezilyalı model Camila Alves ile evlendi. Çiftin üç çocuğu var. McConaughey, geçen yıl haziran ayırda eşi ve annesini de alarak İstanbul'a gelmişti.