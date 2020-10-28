Onu ilk gördüğümde büyülendim: 'Bu kim' değil 'Bu ne' dedim

WINFREY'E KONUK OLDU 50 yaşındaki McConaughey, Oprah Winfrey'in sohbet programına konuk oldu. Oyuncu, eşi Camila Alves'i ilk gördüğünde "Bu kim?" diye sormadığını, onun yerine "Bu ne?" diye düşündüğünü itiraf etti.