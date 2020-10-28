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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 16:38 | 

Onu ilk gördüğümde büyülendim: 'Bu kim' değil 'Bu ne' dedim

Ünlü oyuncu 2006 yılında tanıştığı ve 2012 yılında da evlendiği eşini görür görmez neler hissettiğini anlattı.

Backgrid USA

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1O DÖNEMDE OYUNCU 37, EŞİ 24 YAŞINDAYDI
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O DÖNEMDE OYUNCU 37, EŞİ 24 YAŞINDAYDI

Ünlü oyuncu o dönemde 37 yaşında olduğunu, eşinin de 24 yaşında olduğunu belirterek, onu gördüğünde acilen onunla bir randevuya çıkmak istediğini anlattı.

2ONU İLK GÖRDÜĞÜMDE...
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"ONU İLK GÖRDÜĞÜMDE..."

Kısa bir süre önce Greenlights adlı anı kitabını çıkaran Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, eşi Camila Alves'i ilk gördüğünde neler hissettiğini açık açık anlattı.

3WINFREYE KONUK OLDU
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WINFREY'E KONUK OLDU

50 yaşındaki McConaughey, Oprah Winfrey'in sohbet programına konuk oldu. Oyuncu, eşi Camila Alves'i ilk gördüğünde "Bu kim?" diye sormadığını, onun yerine "Bu ne?" diye düşündüğünü itiraf etti.

4GÜZELLİĞİNDEN BÜYÜLENDİ
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GÜZELLİĞİNDEN BÜYÜLENDİ

Ünlü oyuncu, eşini ilk gördüğünde onun güzelliğinden büyülendiğini de saklamadı.

5İSPANYOLCAM BİLE AKICI HALE GELDİ(
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'İSPANYOLCAM BİLE AKICI HALE GELDİ(

Matthew McConaughey, Brezilyalı model Camila Alves'le ilk tanıştığında aralarında çok sıkı bir bağ oluştuğunu söyledi. Oyuncu "O sırada eskisinden çok daha iyi Portekizce ve İspanyolca konuşmaya başladım" dedi. McConaughey, İspanyolcayı gençlik yıllarında Teksas'ta yaşadığı dönemde öğrendiğini anlattı.

6DİZ ÇÖKEREK EVLENME TEKLİF ETTİ
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DİZ ÇÖKEREK EVLENME TEKLİF ETTİ

2006'da Camila Alves ile çıkmaya başlayan Matthew McConaughey, bir başka röportajında da ona evlenme teklif ederken bunu kabul edip etmeyeceğinden emin olmadığını da itiraf etti.

7TEKLİFİ HEMEN KABUL ETMEDİ
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TEKLİFİ HEMEN KABUL ETMEDİ

Oyuncu, önünde diz çöküp Alves'e evlilik teklif ettiği anı hatırladığını da söyledi. Teklifi tüm ailesinin bir arada bulunduğu bir ortamda yaptığını söyleyen McConaughey "Hemen 'evet' demedi. Bütün aile onun 'hayır' diyeceğini sandı" diye anlattı.  Alves teklifi kabul ettikten sonra da oyuncunun yoğun çalışma programı nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalmışlar. 

8ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
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ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2012 yılında evlenen mutlu çiftin, 12 yaşında Levi, 7 yaşında Livingston ve 10 yaşında Vida adında üç tane çocuğu bulunuyor.

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