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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 12:14 | 

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de ünlüymüş...

Dizide canlandırdığı karakterlere, yaşadığı aşklara hayran olduğunuz ünlü isimler gerçek hayatta kimlerle birlikte biliyor musunuz?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Dizdar performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dizide 'Gülben' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

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Merve Dizdar, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programıyla adını geniş kitlelere duyuran Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. İzmir'de gerçekleşen törenle hayatını birleştiren çiftin Afife Jale Tiyatro Ödülleri töreninde tanıştığı biliniyor.

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Mutlu bir birliktelik sürdüren çift sosyal medya hesaplarından da sık sık birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor.

4MEĞER SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜYMÜŞ...
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MEĞER SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜYMÜŞ...

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

5Hayal Köseoğlu - Caner Şahin
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Hayal Köseoğlu - Caner Şahin

Mucize Doktor'da 'Açelya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisi Caner Şahin'le sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

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Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mucize Doktor'da 'Açelya' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu karenin altına 'aşk' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

8Ali Atay ve Hazal Kaya
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Ali Atay ve Hazal Kaya

En son ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya, dizide Burak Deniz’in canlandırdığı Barış karakteri ile aşk yaşıyordu.

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Gerçek hayatta ise oyuncu-yönetmen Ali Atay ile evli olan Kaya geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

10Gupse Özay ve Barış Arduç
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Gupse Özay ve Barış Arduç

Barış Arduç, ‘Kiralık Aşk’ dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizide Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu ile aşk yaşıyordu.

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Barış Arduç, ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı Gupse Özay ile evli,

12Bige Önal ve Aras Bulut İynemli
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Bige Önal ve Aras Bulut İynemli

‘Çukur’ dizisiyle popülerliği artan Aras Bulut İynemli’nin dizide hayat verdiği Yamaç karakteri ile Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena karakteri evliydi.

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Gerçek hayatta ise Aras Bulut İynemli, Bige Önal’la birlikte.

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