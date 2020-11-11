Seneye de giyersin' dediler, beş sene bu önlükle geçti
Takvimler 1993 yılını gösterdiğinde ilkokula başlamıştı. Üzerinde bu mavi önlük ve beyaz yaka ile utangaç şekilde objektife gülümseyen küçük kız bugün adından çok söz edilen bir oyuncu oldu.
Instagram
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Aslında yüzüne ve özellikle de gülüşüne biraz dikkatli bakınca bu iki özelliğin aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmediği de dikkat çekiyor. Kim bu oyuncu tanıdınız mı?
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O mavi önlüklü küçük kız günümüzün en çok söz edilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'dan başkası değil.
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34 yaşındaki Dizdar, önlüklü fotoğrafını Instagram sayfasında "Yıl 1993. İlkokul birinci sınıf. Üzerimde “seneye de giyerim” (beş sene giydim)önlüğümle ilk gün heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum" notuyla paylaşmıştı.
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Dizdar yeni sezonda rol aldığı dizide canlandırdığı takıntılı genç kız Gülben karakteriyle konuşuluyor.
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Aslında tiyatro sahnesinde de kamera karşısında da usta bir oyuncu olan Merve Dizdar'ı biraz daha yakından tanıyalım, ne dersiniz?
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25 Haziran 1986, İzmir doğumlu Dizdar. İlk tiyatro deneyimini de henüz küçük yaşta Akbank Çocuk Oyunları ile yaşadı.
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Oyunculuk onun kanına küçük yaşta girdi bir başka deyişle. Yüksek öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.
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Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı, Craft Tiyatro'da devam etti. Bu arada "Bir Ses Böler Geceyi" ile ilk sinema deneyimini yaşadı.
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Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversitede, Beş Kardeş, Mucize Doktor gibi dizilerde oynadı. Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Gupse Özay ile birlikte kamera karşısına geçti. Bu sezon da Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandırırken sergilediği başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.