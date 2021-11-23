Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslıhan Gürbüz dizileri

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski sevgilisi olan Ceylan, aslında bir fotoğrafçıdır. Ceylan, Han'ın ablası Safiye tarafından Han'ı aldatmakla suçlanır ve Han tarafından nefretle maziye gömülür. Uzun yıllar sonra İnci'nin ölümüyle ortaya çıkan Ceylan, aslında Han'ı hep takip etmiştir ve son zamanlarda da telefonla arayarak, bazı ipuçları bırakarak kendisini hatırlatır. Son bölümde fotoğraf sergisine Han'ı da davet eden bir mesaj bırakan Ceylan, sergide beklediği misafir Han'la karşılaşır.