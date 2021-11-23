Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslıhan Gürbüz dizileri
Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda uzun bir süre ismi geçen Ceylan'ın kim olduğu sonunda ortaya çıktı. Merakla beklenen Ceylan karakterine geçtiğimiz bölüm Aslıhan Gürbüz'ün hayat vereceği belli olmuştu. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayatı MAsumlar Apartmanı Ceylan karakteriyle birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. PEki, MAsumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı diziler...
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Dizide bir süredir dikkat çeken ve kim olacağı merak konusu olan Masumlar Apartmanı Ceylan karakterinin geçtiğimiz bölüm ilk kez yüzü görüntülendi ve izleyici Aslıhan Gürbüz'ün hayatını araştırmaya başladı. Peki son günlerin öne çıkan ismi Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz hakkında merak edilenler...
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Han'ın eski sevgilisi olan Ceylan, aslında bir fotoğrafçıdır. Ceylan, Han'ın ablası Safiye tarafından Han'ı aldatmakla suçlanır ve Han tarafından nefretle maziye gömülür. Uzun yıllar sonra İnci'nin ölümüyle ortaya çıkan Ceylan, aslında Han'ı hep takip etmiştir ve son zamanlarda da telefonla arayarak, bazı ipuçları bırakarak kendisini hatırlatır. Son bölümde fotoğraf sergisine Han'ı da davet eden bir mesaj bırakan Ceylan, sergide beklediği misafir Han'la karşılaşır.