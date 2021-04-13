Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı ne? Sınırda Kişilik Bozukluğu nedir? İşte belirtileri
Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi Masumlar Apartmanı dizisinin fragmanına damga vurdu. Masumlar Apartmanı'nda Han'a "Sınırda Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu görülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı ne? Sınırda Kişilik Bozukluğu nedir? İşte Sınırda Kişilik Bozukluğu hastalığının belirtileri
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Masumlar Apartmanı dizisiyle gündeme gelen psikolojik sorunlardan biri de de Sınırda Kişilik Bozukluğu oldu. Peki, hem kişinin hem de çevresindekilerin hayatını kabusa çeviren Sınırda Kişilik Bozukluğu ne demek?
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Sınırda Kişilik Bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından nevrozlarla psikozlar arasında sınırda olan kişilik olarak kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Neredeyse her zaman bunalım içindedir. Mikropsikotik davranışlar, disosiyatif belirtiler gösterebilir. Kendine zarar verici davranışlardan kaçınmaz. İntihara eğilimlidir. Kişiler arası iletişimleri çalkantılıdır. Tutarsız davranışlar sergiler.
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Yapılan bir araştırmada sınırda kişilik patolojisinin kökenini normal kişilik özelliklerinin aşırı boyutlardaki değişkenleri oluşturmaktadır. Araştırmada en fazla ön plana çıkan iki kişilik özelliği duygusal dengesizlik ve dürtüsellik olmuştur.
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Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri
Borderline kişilik bozukluğunda, kişinin kendisine ait kimlik duygusunda, ilişkilerinde, duygusal tepkilerinde devamlı bir dengesizlik yaşadığı görülmektedir. Bireyin toplumsal, mesleki ve cinsel kimliğinde derin güvensizlikler ve tutarsızlıklar vardır. Sağlam bir kimlik duygusu oluşmamıştır. Ani gelişen hayal kırıklıkları, çökkünlük, moralsizlik ve bıkkınlık hakimdir. Kişi bazen antisosyal atak ve saldırgan davranışlar sergiler. Özellikle cinsellik ve saldırganlık duygularını denetlemekte sorunlar ve ani öfke patlamaları dikkat çekicidir. Bu anlamda Borderline Kişilik Bozukluğu yaşayan bazı bireylerin, karmaşık ve sık değişen ilişkiler yaşadıkları, alkol ve bağımlılık yapan maddeler kullandıkları, kendine dönük saldırganlık davranışına yani intihara yöneldikleri, bedenlerine zarar veren yakma, kesme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri biliniyor. Kendine zarar verme ve intihar eğilimlerinin en sık görüldüğü bozukluk türü Borderline Kişilik Bozukluğudur.
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Borderline Kişilik Bozukluğu olanların bir çoğunda ağır bir narsisizm (kendine hayranlık) görülebilir. Burada da aslında birbiriyle çelişen duygular ve kişilik özellikleri görülür. Bir tarafta çabuk kırılabilen, etkilenen zayıf kişilik, bir tarafta güçlü ve baskın özellikleri ile atak kişilik yapısı, bireyin çevresindeki insanları şaşırtan davranışlar olarak göze çarpar. Kişinin kendisine ait düşünceleri ve tutumları hep iyi-kötü, değerli-değersiz, sevgi-nefret, öfke-suçluluk, aşırı güven-güvensizlik, hayranlık-kızgınlık olarak en üst ve en at sınırlarda iniş çıkışlar gösterir. Özellikle aldatma aldatılma konusunda oldukça hassastırlar. Sürekli olarak aldatıldıklarını ya da aldatılacaklarını düşünerek endişe ve panik yaşarlar.