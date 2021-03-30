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Televizyon
Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 22:23 | 

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yeni bölüm neden yok? Gözler Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm tarihinde...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi ekranları açan izleyenlerin merak ettiği konulardan oldu. Her hafta salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta ekran macerasına ara verdi. 28. bölümü ile yayınlanması beklenen dizinin yerine bu akşam 30 Mart TRT 1 yayın akışında başka bir program yer aldı. Gözler şimdi Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtında. İşte, merak edilen 30 Mart Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi ve 28. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. Bu hafta dizinin TRT1 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her hafta salı akşamı ekrana gelen dizide Safiye, İnci ve Han arasında yaşananlar heyecan dolu anlara neden oluyor. Dizinin yeni bölümünde İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenecek. Dizi haftaya yeni bölümü ile yayınlanacak. Bu akşam TRT1'de saat 21.45'te Türkiye-Letonya milli maçı yer alacak.

2MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisi Türkiye Letonya maçı yayını nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Dizi gelecek hafta 6 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.

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28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte, fragmandan görüntüler...

4YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı”nda bu hafta neler olacak.

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İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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