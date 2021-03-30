Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yeni bölüm neden yok? Gözler Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm tarihinde...
Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi ekranları açan izleyenlerin merak ettiği konulardan oldu. Her hafta salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta ekran macerasına ara verdi. 28. bölümü ile yayınlanması beklenen dizinin yerine bu akşam 30 Mart TRT 1 yayın akışında başka bir program yer aldı. Gözler şimdi Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtında. İşte, merak edilen 30 Mart Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi ve 28. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Masumlar Apartmanı yeni bölüm dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. Bu hafta dizinin TRT1 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her hafta salı akşamı ekrana gelen dizide Safiye, İnci ve Han arasında yaşananlar heyecan dolu anlara neden oluyor. Dizinin yeni bölümünde İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenecek. Dizi haftaya yeni bölümü ile yayınlanacak. Bu akşam TRT1'de saat 21.45'te Türkiye-Letonya milli maçı yer alacak.
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