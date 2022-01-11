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Televizyon
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 09:40 | 

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Masumlar Apartmanı 54. Bölüm fragmanında

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Masumlar Apartmanı her hafta salı akşamları ekrana geliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziye yeni sezonda Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun dahil oldu. Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelmemesinin ardından gözler 11 Ocak TRT 1 yayın akışına çevrildi. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

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Masumlar Aparmanı 54.bölüm fragmanı merak edilen konular arasında bulunuyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi Masumlar Apartmanı en son 53. Bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Yılbaşının ardından dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi. Bu akşam ise TRT 1 yayın akışında saat 20:00’de Hazır Aile filmi yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı hakkında bilgiler
2MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. TRT 1 yayın akışında saat 20:00’de Hazır Aile filmi, 22:30’da ise Masumlar Apartmanı dizisinin tekrarı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Diziler genellikle yılbaşı tatili sebebi ile verdikleri aradan önümüzdeki hafta dönecekler. Yeni bölümün 18 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.
3TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hazır Aile

22:30 Masumlar Apartmanı

01:40 3’Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler
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