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Televizyon
Haber Giriş: 21 Eylül 2021 - 17:03 | 

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı’nda

Masumlar Apartmanı izleyicileri yeni sezonu büyük bir heyecanla karşıladılar. Masumlar Apartmanı sezon finaline İnci’nin ölümü damga vurmuştu. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen dizinin karakterleri arasına Rüya da dahil oldu. Peki, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? İşte oyuncu kadrosu

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Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile Salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Masumlar Apartmanı yeni sezon oyuncuları arasında bulunan Melisa Şenolsun, Rüya karakterine hayat veriyor. Dizide Han’ı Birkan Sokullu, Safiye’yi Ezgi Mola, Gülben’i Merve Dizdar canlandırıyor.

2MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMDİR?Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Tansel Öncel, Melisa Şenolsun, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Esra Ruşan, Emir Özden, Atilla Şendil ve Uğur Uzel bulunuyor.

Diziye yeni sezonda katılan Melisa Şenolsun, Rüya karakterine hayat veriyor.

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Birkan Sokullu -HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar- GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Melisa Şenolsun -RÜYA

Başına buyruk biridir.

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