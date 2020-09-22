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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 09:16 | 

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? İşte Masumlar Apartamı’nın çekildiği İstanbul ilçesi

Yeni dizi Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusuyla olduğu çakar çekim mekanlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ romanından esinlenerek senaryolaştıran Masumlar Apartmanı gerçek bir hikayeyi ekranlara getiriyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? İşte Masumlar Apartamı’nın çekildiği İstanbul ilçesi...

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İlk bölümü bir apartman dairesinin görüntüleriyle başlayan Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartam Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor

2AMALI MESCİT HAKKINDA
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AMALI MESCİT HAKKINDA

Asmalımescit, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı mahallelerden biridir. Asmalımescit, 2000'li yılların başından itibaren Beyoğlu'ndaki gece hayatının önemli duraklarından biri olmaya başlamıştır.

3MASUMLAR APARTMANI KONUSU
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MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

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