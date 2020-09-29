Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor, hangi kitaptan uyarlama? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin konusu
Salı akşamlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı gerek konusu ve oyuncuları gerekse çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Büyük bir çoğunluğu bir apartman dairesinde çekilen Masumlar Apartmanı konusunu yaşanmış bir hikayeden alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin konusu
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1
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Ekran macerasına 15 Eylül 2020 tarihinde başlayan Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı korumacı bir dede ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci ile takıntılı kardeşleriyle yaşayan, zengin bir iş adamı olan ancak geceleri çöpçülük yapan Han’ın hayatının kesişme hikayesini anlatıyor.
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MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerini İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor.Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.
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MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?