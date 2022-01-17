Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı 54. Bölüm 2. fragmanına Muzo ve Han arasında yaşananlar damga vurdu. Muzo’nun “Sen benim ne kadar gururlu olduğumu gayet iyi bilirsin.” Sözleri ikilinin daha önce tanışacağının sinyalini verdi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisine Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz, 28 Aralık tarihli bölümde ilk kez görüldü. Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu.
Dizi ve sinema filmi oyuncusu Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde gördü ve 2004 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise 2008 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı.2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı. Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmadan önce Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakterini canlandırıyordu.