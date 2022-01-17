Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
Dünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyorDünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor#Villa Aurora
Büyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişlerBüyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişler!#ABD
77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı #Anders Behring Breivik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

#Masumlar Apartmanı#Masumlar Apartmanı Mazo#Masumlar Apartmanı Mazo Kimdir

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanlarına Mazo karakteri damga vurdu. Ekran macerasına kısa bir ara verdikten sonra çarpıcı bir bölümde kaldığı yerden devam edecek olan Masumlar Apartmanı'nda Mazo ve Han arasında yaşanacakların sinyali şimdiden dizi takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

1/3Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı 54. Bölüm 2. fragmanına Muzo ve Han arasında yaşananlar damga vurdu. Muzo’nun “Sen benim ne kadar gururlu olduğumu gayet iyi bilirsin.” Sözleri ikilinin daha önce tanışacağının sinyalini verdi.

2/3Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisine Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz, 28 Aralık tarihli bölümde ilk kez görüldü. Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu.

3/3Armağan Oğuz Kimdir

Armağan Oğuz Kimdir?

Dizi ve sinema filmi oyuncusu Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde gördü ve 2004 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise 2008 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı.2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı. Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmadan önce Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakterini canlandırıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masumlar Apartmanı#Masumlar Apartmanı Mazo#Masumlar Apartmanı Mazo Kimdir