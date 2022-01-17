Masumlar Apartmanı Mazo kimdir, kaç yaşında? Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Armağan Oğuz Kimdir?

Dizi ve sinema filmi oyuncusu Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde gördü ve 2004 yılında mezun oldu. Üniversite öğrenimini ise 2008 yılında mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladı.2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı. Masumlar Apartmanı dizisine dahil olmadan önce Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakterini canlandırıyordu.