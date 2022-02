Masumlar Apartmanı Mazlum kimdir, Han’ın kardeşi mi? Ömer nasıl öldü? İşte Armağan Oğuz hakkında bilgiler

MASUMLAR APARTMANI MAZLUM KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Mazlum karakterine Armağan Oğuz hayat veriyor.



Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve 4 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi. Daha sonra New York’a yerleştimve kariyerine New York Film Academy’ de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etti. Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika’da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller almaya başladı. Amerika’daki oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi’nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. 2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı.