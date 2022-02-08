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Masumlar Apartmanı Mazlum kimdir, Han’ın kardeşi mi? Ömer nasıl öldü? İşte Armağan Oğuz hakkında bilgiler

#Masumlar Apartmanı#Masumlar Apartmanı Mazlum#Armağan Oğuz

Masumlar Apartmanı dizisinde Mazlum karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezon oyuncularından olan Armağan Oğuz, dizide Mazlum karakterine hayat veriyor. Peki, Masumlar Apartmanı Mazlum kimdir, Han’ın kardeşi mi? Ömer nasıl öldü?

1/3Masumlar Apartmanı Mazlum kimdir, Han’ın kardeşi mi Ömer nasıl öldü İşte Armağan Oğuz hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı Mazlum karakteri araştırılıyor. Dizide Han’ın kardeşi Ömer’in yaşayıp yaşamadığı merak konusu haline geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Han babasını Ömer’in mezarına götürüyor ve ‘Ömer o değil baba, Ömer burada’ diyor. Babası ise, ‘Benim oğlum öldü. Ben gitmedim, işim var dedim. Öldü…’ diyor.

2/3MASUMLAR APARTMANI MAZLUM KİMDİR

MASUMLAR APARTMANI MAZLUM KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Mazlum karakterine Armağan Oğuz hayat veriyor.

Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve 4 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi. Daha sonra New York’a yerleştimve kariyerine New York Film Academy’ de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etti. Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika’da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller almaya başladı. Amerika’daki oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi’nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. 2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı.

3/3MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE ÖMER NASIL ÖLDÜ

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE ÖMER NASIL ÖLDÜ?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Han babasını Ömer’in mezarına götürüyor ve ‘Ömer o değil baba, Ömer burada’ diyor. Babası ise, ‘Benim oğlum öldü. Ben gitmedim, işim var dedim. Öldü…’ diyor.

 

 

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