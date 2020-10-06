Masumlar Apartmanı kitabı ne? Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap ilgi görüyor!
Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı oyuncularıyla olduğu kadar, gerçek bir hayat hikayesinin yer aldığı kitabıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde takıntılarla dolu insanların hayatları anlatılıyor. Peki, Masumlar Apartmanı kitabı ne? Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitapla ilgili ayrıntılar.
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1
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Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ekran macerasına devam ediyor. Çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleşen Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek ekranlara yansıyor. İşte, diziyle ilgili ayrıntılar.
Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun içi’ romanından esinlenerek hazırlandı.
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MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Aşk, travmaları yenebilecek mi?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
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MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
İlk bölümü bir apartman dairesinin görüntüleriyle başlayan Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.
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MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.