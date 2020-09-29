Masumlar Apartmanı Han neden çöp topluyor, hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme-istifçilik hastalığı (dispozofobi) hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisiyle birlikte kompulsif biriktirme hastalığı (dispozofobi) bir kez daha gündeme geldi. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. Bölümüne dizinin ana karakterlerinden Han’ın çöp toplama sahnesi damga vurdu. Han’ın Zengin bir iş adamı olmasına rağmen gece yarıları çöp toplaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Han neden kağıt-çöp topluyor, hastalığı nedir? Kompulsif biriktirme hastalığı (dispozofobi) ne anlama geliyor?
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Masumlar Apartmanı dizisinin en çok konuşulan sahnelerinden biri de Han’ın çöp toplama anı oldu. Gece yarısı kıyafetlerini değiştirip mahalledeki çöpleri toplayan Han hakkındaki gerçek, ekran karşısındakileri şaşırttı. Çocukken en sevdiği oyuncak annesi tarafından çöpe atılan Han’ın, kompulsif biriktirme hastalığı (dispozofobi) ortaya çıktı.
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Dispozofobi Nedir?
Dispozofobi yani biriktirme hastalığı, obsesif-kompulsif bozukluğun ilk evrelerinden olan oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır.
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Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.
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HAN KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.