Masumlar Apartmanı dizisinin gizemli karakteri Ceylan kim, hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu mu?
Ceylan karakteri yeniden gündemde. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı ardından Ceylan karakteri bir kez daha merak konusu oldu. Yayınlanan fragmanda Ceylan, geri dönüyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin gizemli karakteri Ceylan kim, hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu mu?
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanına Ceylan’ın dönüş haberi damga vurdu. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşındığının fragmanda yer almasının ardından, vatandaşlar Ceylan karakterini kimin oynayacağını araştırmaya başladı.
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Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide görülmemişti.
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Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal’ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.