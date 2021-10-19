Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hangi isim oynayacak? Masumlar Apartmanı’na yeni soluk!
Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini kimin canlandıracağı merak konusu haline geldi. Salı akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Rüya Han’a, ‘Ceylan yüzünden mi?’ sorusunu soruyor. Daha sonra Han’ın bir eve gittiği, o evde de bir kadının kapıya doğru koştuğu görülüyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hangi isim oynayacak?
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonunda diziye Ceylan karakteri dahil olacak. İnci’nin ölümünden sonra sarsılan Han’ı nelerin beklediği merak konusu haline geldi. Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş, ancak dizide görülmemişti. İşte detaylar
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MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş, ancak dizide görülmemişti.
Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal’ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.
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Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.