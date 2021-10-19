Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hangi isim oynayacak? Masumlar Apartmanı’na yeni soluk!

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR? Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş, ancak dizide görülmemişti.



Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal’ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.