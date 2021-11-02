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Televizyon
Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 23:37 | 

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir kim oynuyor? Gözler Masumlar Apartmanı Ceylan'ın hikayesinde

Masumlar Apartmanı Ceylan dizinin yeni bölümü ile bir kez daha gündeme geldi. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın isminin geçmesi ekran başındakileri meraklandırdı. Diğer yandan Safiye yüzünden Han'dan ayrıldığı tahmin edilen Ceylan'ın hikayesi bir başka soru işareti oldu. Dizinin yeni sezonunda adı sık sık geçen Ceylan’ı oynayacak oyuncu henüz sır gibi saklanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? İşte, ayrıntılar.

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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuna Melisa Şenolsun Rüya rolü ile dahil olmuştu. Rüya karakterini tanımaya çalışan izleyiciler, Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ın da kadroya katılıp katılmayacağını merak ediyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın dönüş haberi dizi takipçilerini heyecanlandırmıştı.

2MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski nişanlısı olan Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş, ancak dizide görülmemişti.

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Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal’ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

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