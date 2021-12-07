Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz, Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlardır.



Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir Trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.



Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.



