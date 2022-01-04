Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? 4 Ocak TRT1 yayın akışı
Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, sorusu 4 Ocak Salı akşamı ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi en son 28 Aralık akşamı seyirci karşısına çıkmış, Han'ın gizemli kişiler tarafından dayak yemesi merak uyandırmıştı. Her hafta izleyicilerinin gelişmeleri merakla beklediği Masumlar Apartmanı ekran macerasına kısa bir ara verdi. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? İşte, 4 Ocak TRT1 yayın akışı ve Masumlar Apartmanı 54. yeni bölümü hakkında ayrıntılı bilgiler.
TRT1 yayın akışında Masumlar Apartmanı dizisinin eksikliği dikkat çekti. Her hafta salı akşamı izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı en son 28 Aralık Salı günü izleyicilerle buluşmuştu. Masumlar Apartmanı'nda yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler 54. bölüm tarihini araştırıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm finalinde Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsmıştı. Yeni yıl tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümünü erteleyen yapımlardan biri de TRT dizisi Masumlar Apartmanı oldu. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI 53.BÖLÜM ÖZET
Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.