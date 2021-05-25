Televizyon Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 01:54 | 25 Mayıs 2021 - 01:54

Masumiyet final bölümünde büyük sır ortaya çıktı (Ela'yı kim dövdü?) İşte Masumiyet'in 13. son bölümünde yaşananlar

Masumiyet final bölümü ile son kez ekranlara geldi. Pazartesi akşamı sevenlerine 13. bölümü ile veda eden Masumiyet dizisinin finalinde Ela'yı döven kişi ortaya çıktı. Mahkemede tüm ezberler bozulurken, Masumiyet'in final bölümüne suçu işleyen kişinin bomba itirafı damga vurdu. Felaket gecesinde hesaplaşma vakti ile Harun’un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla belli oldu. Heyecan dolu bölümü ekran başında izleyemeyenler ise Masumiyet'in finalinde neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Ela'yı döven kim? İlker hapse girdi mi? İşte, Masumiyet 13. son bölümde yaşananların özeti niteliğinde bilgiler.