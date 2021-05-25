Masumiyet final bölümünde büyük sır ortaya çıktı (Ela'yı kim dövdü?) İşte Masumiyet'in 13. son bölümünde yaşananlar
Masumiyet final bölümü ile son kez ekranlara geldi. Pazartesi akşamı sevenlerine 13. bölümü ile veda eden Masumiyet dizisinin finalinde Ela'yı döven kişi ortaya çıktı. Mahkemede tüm ezberler bozulurken, Masumiyet'in final bölümüne suçu işleyen kişinin bomba itirafı damga vurdu. Felaket gecesinde hesaplaşma vakti ile Harun’un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla belli oldu. Heyecan dolu bölümü ekran başında izleyemeyenler ise Masumiyet'in finalinde neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Ela'yı döven kim? İlker hapse girdi mi? İşte, Masumiyet 13. son bölümde yaşananların özeti niteliğinde bilgiler.
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Masumiyet 13. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Fox TV'de diziseverler ile son kez buluşan Masumiyet'in 24 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümünde izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söylerken Ela'yı döven kişinin İlker olduğunun ortaya çıkması son bölüme damga vurdu. Suçunu itiraf eden İlker mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Final anında Ela ve İrem'in birbirlerine destek olması ise sosyal medyada ilgi gördü.
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MASUMİYET'İN FİNALİNDE NELER OLDU?
İlker’in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela’ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker’in hesaplarına, ne de Timur’un çıkarları uğruna Ela’yı kullanmasına engel olamaz.
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Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker’in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz’lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer.
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İlker ve Ela’nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz’ları karıştırmayı başarır.
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Diğer yanda, Harun’un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela’nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.
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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.
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Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.