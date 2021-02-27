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Televizyon
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 13:30 | 

Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? İşte Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncuları

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisi, 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Masumiyet hem konusu hem de oyuncularıyla sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Masumiyet dizisi oyuncuları kimler? İşte Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncuları

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Masumiyet dizisi ilk bölümüyle görücüye çıktı ve sahneleriyle çok konuşuldu.Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet”in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Türk sinemasının en iyi oyuncularından Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara “Masumiyet” ile geri döndü. Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar’ın dizide oğlu İlker’e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz’a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

3Hale Ilgaz -Hülya Avşar
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Hale Ilgaz -Hülya Avşar

İlker’in annesi, belgesel kanallarında gördüğümüz o yırtıcı anne kaplanların insan versiyonu. Pençeleri oğlunu korumak için her an hazır. Çocuğunun babası İsmail Ilgaz’ınsa, başka türlü hayatta kalamazsın çünkü! Kibirli, snob ve ulaşılmaz kusursuz cemiyet kadını görüntüsünün altında sistematik psikolojik şiddet mağduru bir eş ve yorgun bir anne saklı.

4Bahar Yüksel -Deniz Çakır
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Bahar Yüksel -Deniz Çakır

Genç yaşta anne olmayı seçip üniversitenin kapısından dönmüş olan Bahar hayallerini ve ideallerini çoktan unutmuş, gücünün farkında olmayan sıradan bir kadın. Domestik görüntüsünün altında saklı olan gücü, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla ortaya çıkacak.

5Ela Yüksel- İlayda Alişan
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Ela Yüksel- İlayda Alişan

Bahar’ın 19 yaşındaki kızı. Lise bitmiş, üniversite heyecanı başlamış. Her şeyi yapabileceğine inandığı, her yöne sapmak istediği yaşta. Yolun eeeen başında… Tipik bir Z kuşağı mensubu. Bir tıkla dünyayı değiştiririm derken olmayacak bir aşkla koşup kendi dünyası değişecek.

6İlker Ilgaz- Serkay Tütüncü
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İlker Ilgaz- Serkay Tütüncü

Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.

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