MasterChef’ten diskalifiye olmuştu! Uğur Yılmaz Deniz’den yeni hamle!
Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki çekmişti. 2013 yılına ait mesajları ortaya çıkan Uğur Yılmaz Deniz, Acun Ilıcalı'nın kararıyla MasterChef'ten diskalifiye edilmişti.
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MasterChef Uğur'un diskalifiye olması herkeste şoke etkisi yaratırken kendisinden flaş bir hamle geldi. Uğur sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını yoruma kapadı. Irkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle tepki çeken Uğur'un sosyal medyada hesaplarında büyük düşüş yaşandı.
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MasterChef yarışmasıyla popülerliğini arttıran Uğur Yılmaz Deniz'in mesajlarının ortaya çıkmasıyla sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı.
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NE OLMUŞTU
Uğur Yılmaz Deniz, 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündeme geldi. Özellikle kadınlar hakkında yaptığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımlar nedeniyle herkesin tepkisini çeken Deniz, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.
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Diskalifiye kararını sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, şu mesajı paylaşmıştı: Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
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Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da hizmet vermiştir.