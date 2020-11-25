MasterChef’ten diskalifiye olmuştu! Uğur Yılmaz Deniz’den yeni hamle!

NE OLMUŞTU Uğur Yılmaz Deniz, 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündeme geldi. Özellikle kadınlar hakkında yaptığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımlar nedeniyle herkesin tepkisini çeken Deniz, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.