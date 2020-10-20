MasterChef'te yeni takımlar kuruldu: 19 Ekim MasterChef düelloyu kim kazandı ve kimler kaptan oldu?
MasterChef'te düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim tarihli 81 bölümünde takım kaptanı seçilen yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda ilk turu Eray, Furkan, Ayyüce, Ebru, Emir, Barbaros, Berker, Özgül, Sefa geçerken, düelloda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten geçer oy alan bir kaptan takımına dokunulmazlık oyunu için avantaj kazandırdı. Mehmet Şef'in Barbaros'a yaptığı sert uyarı ise tansiyonu yükseltti. İşte, MasterChef yeni takımlar ve düello oyununu kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin 19 ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Didem'in elenmesinin ardından kaptanlık oyunu için mücadele veren yarışmacılardan, Eray, Furkan, Ayyüce, Ebru, Emir, Barbaros, Berker, Özgül, Sefa ilk turda soğuk sandviçi başarıyla yapan isimler oldu. Şeflerin oylamasıyla Eraymavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanlığına Emir'i getirdi. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar ilk turda soğuk sandviç yapmak için mücadele verdi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara tam 15 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve 9 isim ön plana çıktı.İlk turda Eray, Furkan, Ayyüce, Ebru, Emir, Barbaros, Berker, Özgül, Sefa başarılı olan isimlerden oldu.
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İkinci turda ise 15 dakika süre içerisinde bu kez yarışmacılardan sıcak sandviç yapılması istendi. Bu turun sonunda da başarılı olan isimler Eray, Ebru, Emir, Barbaros, Sefa oldu.
Şeflerin oylaması sonucu kaptanlığı kazanan isim Eray oldu.
Mavi takım kaptanı olan Eray, kırmızı takımın kaptanlığına ise Emir'i seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Eray ve Emir kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'in 19 Ekim tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu;
Mavi takım kaptanı olan Eray Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce, Ebru'yu takımına aldı.
Kırmızı takım kaptanı olan Emir ise Barbaros, Berker, Özgül, Sefa, Tanya'yı takımına seçti.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Eray ve Emir karşı karşıya geldi. Emir ve Eray bu turda ton balığından yaratıcı bir yemek yapmak için mücadele verdi. 45 dakikalık sürenin ardından kazanan isim Eray oldu.