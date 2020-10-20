MasterChef'te yeni takımlar kuruldu: 19 Ekim MasterChef düelloyu kim kazandı ve kimler kaptan oldu?

İkinci turda ise 15 dakika süre içerisinde bu kez yarışmacılardan sıcak sandviç yapılması istendi. Bu turun sonunda da başarılı olan isimler Eray, Ebru, Emir, Barbaros, Sefa oldu.



Şeflerin oylaması sonucu kaptanlığı kazanan isim Eray oldu.



Mavi takım kaptanı olan Eray, kırmızı takımın kaptanlığına ise Emir'i seçti.