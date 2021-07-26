MasterChef’te diskalifiye şoku! Mehmet Şef fark etti
'MasterChef' 25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle ekranlara geldi. Üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük talihsizlik yaşadı.
Yarışmacının alnında damlayan ter, yoğurduğu hamura karıştı. Bunu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. İşte dünkü bölümde yaşananlar...
TALİHSİZLİK
MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.25 Temmuz Pazar akşamı 20’nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.
TERİ HAMURA DAMLADI
Hamur yoğuran genç yarışmacı, heyecan ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Oktay'ın kafasından damlayan terleri yoğurduğu hamura karıştı.
MEHMET YALÇINKAYA UYARDI
Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen ve bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti. Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı.
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