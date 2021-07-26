MasterChef’te diskalifiye şoku! Mehmet Şef fark etti

MEHMET YALÇINKAYA UYARDI Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen ve bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti. Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı.