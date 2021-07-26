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Televizyon
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 12:07 | 

MasterChef’te diskalifiye şoku! Mehmet Şef fark etti

'MasterChef' 25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle ekranlara geldi. Üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük talihsizlik yaşadı.

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Yarışmacının alnında damlayan ter, yoğurduğu hamura karıştı. Bunu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. İşte dünkü bölümde yaşananlar...

2TALİHSİZLİK

TALİHSİZLİK

MasterChef’te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.25 Temmuz Pazar akşamı 20’nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef’te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.

3TERİ HAMURA DAMLADI

TERİ HAMURA DAMLADI

Hamur yoğuran genç yarışmacı, heyecan ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Oktay'ın kafasından damlayan terleri yoğurduğu hamura karıştı.

4MEHMET YALÇINKAYA UYARDI

MEHMET YALÇINKAYA UYARDI

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen ve bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti. Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı.

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STÜDYODAN GÖNDERİLDİ

Böylece yarışmacı Oktay Uğur, yaşadığı talihsiz olayla birlikte; ikinci turda MasterChef stüdyosundan gönderildi.

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