MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef  3. dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, takımlar 3. dokunulmazlık oyunu için tezgah arkasına geçti. Şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri hem günün hem de haftanın galibi oldu. Öte yandan kaybeden takımdan bir isim de pazar günkü eleme turuna kaldı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.