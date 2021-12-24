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Televizyon
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 08:39 | 

MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte Masterchef  3. dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden yarışmacı

MasterChef eleme adayı dün akşam belirlendi. Sevilen yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dilara ve Burcu'nun kaptan olduğu haftada, geride kalan günlerde skor 1-1 olmuştu. Yapılan oylamalar sonucu Mert ve Hasan potaya giden isimler olarak belirlenmişti. Bu akşam ise haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? İşte Masterchef  3. dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden yarışmacı

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, takımlar 3. dokunulmazlık oyunu için tezgah arkasına geçti. Şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri hem günün hem de haftanın galibi oldu. Öte yandan kaybeden takımdan bir isim de pazar günkü eleme turuna kaldı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.
2DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan deniz mahsülleri yapmaları istendi.

Verilen beş çeşit deniz ürünü ile yapılacak yemekleri yarışmacılar kendileri belirledi.

Ünlü şeflerin tadımı sonrası kazananın Mavi Takım olduğu açıklandı.

Bu sonuçla birlikte, Dilara kaptanlığındaki Mavi takım, 18. haftayı 2-1 galip kapattı.

3BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanınca Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Yarışmacılar, potaya girmemek, son altıya kalmak için kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştı.

Gecenin en iyi yemeğini yapan Sergen bireysel dokunulmazlığı elde etti.

4HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyunu kazanan Sergen dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu.

Bu sonuçla birlikte Burcu eleme adayı oldu.

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