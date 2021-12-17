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Televizyon
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 00:33 | 

MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

MasterChef 2021'de haftanın son dokunulmazlık oyunu Düzce'de yapıldı. 17. haftanın son dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Mavi takım ve Kırmızı takım oyunu kazanabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3. eleme adayı kim oldu?

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2-0'lık Kırmızı Takım üstünlüğü ile devam eden MasterChef'te son bölüm yine nefesleri kesti. Yarışmacılar, yöresel yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele verdi. Yedi özel konuk, dokunulmazlık oyununda verdikleri oylar ile kazanan takımı belirledi. İşte, MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı...
2MASTERCHEFTE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

MASTERCHEF'TE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'da yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Son sekiz yarışmacıdan oluşan Mavi takım ve Kırmızı takım, takım oyununda karşılaştı.

Şefler, günün menüsünde yöresel yemeklerden belirledi. Hazırlanan yemekler sırayla konuklara ikram edildi.

Oy sayımı sonrasında Mavi takım, 20-15 skorla üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı.

Son dokunulmazlığı 20-15 skorla kazanan Mavi takım, haftayı 2-1 mağlup kapattı.

3BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanınca Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yaparak dokunulmazlığı kazanan ve potadan kurtulan Sergen oldu.

4MASTERCHEFTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışmacıların birer oy kullandığı oylamada en çok adı yazılan Eren haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Diğer oylamalar sonucu Mavi Takımdan Mert ve Araz ilk iki eleme adayı olmuştu.

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