MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

2-0'lık Kırmızı Takım üstünlüğü ile devam eden MasterChef'te son bölüm yine nefesleri kesti. Yarışmacılar, yöresel yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele verdi. Yedi özel konuk, dokunulmazlık oyununda verdikleri oylar ile kazanan takımı belirledi. İşte, MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı...