MasterChef'te şoke eden veda! Gözyaşları sel oldu...
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Mavi takımdan 6 yarışmacının mücadele ettiği gecede MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Berk oldu. Sürpriz ayrılığın ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye 30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan programda eleme gecesi yaşandı. Uğur, Gülşah ve Berk'in eleme potasında olduğu gecede yarışmacılar eleme yemeği olarak perdeli pilav yaptı. Gülşah ile son ikiye kalan Berk, MasterChef'e veda etti. İşte MasterChef'te öne çıkanlar...
2
Abone Ol
16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef'te sürpriz bir ayrılık yaşandı. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı Emir, Duygu, Ayyüce, Uğur, Berk ve Gülşah elenmemek için mücadele etti.
3
Abone Ol
İki aşamamalı eleme sisteminde ilk turda yaratıcılık oyunu oynandı. İlk turda en başarılı tabağı yapan Ayyüce, Duygu ve Emir oldu.
4
Abone Ol
İkinci turda yarışan Uğur, Gülşah ve Berk'ten şefler perdeli pilav yapmalarını istedi. Somer şefin hazırladığı perdeli pilavı yapmak için yarışmacılara bir saat verildi.
5
Abone Ol
Zaman zaman stresli anların yaşandığı gecede üç yarışmacı da tabağını tamamladı. Şeflerin ortak kararıyla eleme turundan ilk çıkan isim Uğur oldu.
6
Abone Ol
Gülşah ve Berk'in son ikiye kaldığı yarışmada MasterChef'e veda eden Berk oldu.
7
Abone Ol
Yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Berk'in sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etmesi arkadaşlarında şok etkisi yarattı. Tanya ve Ebru gözyaşlarını tutamadı.
8
Abone Ol
MasterChef'e veda eden Berk, 'Eray'a bir kızgınlığım yok herkes bir gün isim söyleyecek. O da kazanmak için güçlü bir rakibinin ismini söylemesi son derece normal. İyi ki böyle bir maceraya atılmışım' ifadelerini kullandı.