MasterChef'te şoke eden anlar! Esra stüdyodan çıkmak zorunda kaldı
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef hız kesmeden devam ediyor. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım oldu. Mavi takımın kaptanı Esra ise zor anlar yaşadı.
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MasterChef'in dün akşam 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı.
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MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'deydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar...
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Eleme adayları kimler?
Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.
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Esra rahatsızlandıBu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.
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Mehmet Şef iki oyuncuyu yarışmadan attı
Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.