MasterChef’te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef eleme adayları
MasterChef eleme adayları kimler oldu, sorusu yanıt buldu. Çarşamba akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yedi bölgeden yedi öğretmen için özel yemekler hazırladı. Öğretmenler Günü özel bölümü ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 24 Kasım tarihli 120. bölümünde Hababam Sınıfı’nın çekildiği Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanırken gecenin sonunda mavi takımdan iki isim MasterChef eleme potasına girdi. İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.
MasterChef'te eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım heyecan dolu bölümünde belli oldu. Adım adım büyük finale giden Tv8 ekranlarında 24 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği yedi bölgeden gelen yedi öğretmen menüsünü daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Yapılan oylama sonucu MasterChef eleme adayları mavi takımdan Safanur ve Mert oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Burcu haftanın 3. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Potaya giren Safanur'un eleme adayı olarak belirlenmesi moral bozukluğuna neden oldu.
Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada diğer yarışmacılar için oylar verildi. Yapılan oylamaya göre potaya giren 4. eleme adayı Mert oldu.
Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada diğer yarışmacılar için oylar verildi. Yapılan oylamaya göre potaya giren 4. eleme adayı Mert oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU
Dokunulmazlık oyununda yine heyecan dolu anlar ekranlara geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel çekilen bölümde yarışmacılar Hababam Sınıfı’nın çekildiği Adile Sultan Kasrı’nda öğretmenlere yemekler yaptı. Menüde, düğün çorbası, zeytinyağlı lahana sarma, salçalı makarna, kuzu fırın, hanımgöbeği ve ikram olarak kayısı hoşafı vardı.
Şeflerin verdiği süre sonunda mavi takım ve kırmızı takımın yedi bölgeden yedi öğretmen için hazırladığı yemeklerin tadına bakan konuklar oylarını verdi. Yedi konuk tarafından verilen 35 oyun sayımı sonrasında 18-17 skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Bu sonuçla beraber mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan sadece fırın kullanarak bir yemek yapmalarını istedi.