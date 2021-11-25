MasterChef’te potaya kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 24 Kasım MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Burcu haftanın 3. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Potaya giren Safanur'un eleme adayı olarak belirlenmesi moral bozukluğuna neden oldu.



Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada diğer yarışmacılar için oylar verildi. Yapılan oylamaya göre potaya giren 4. eleme adayı Mert oldu.