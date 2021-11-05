MasterChef son eleme adayı 4 Kasım akşamı belli oldu! İşte, Masterchef'te kim kazandı sorusunun cevabı
MasterChef eleme adayları son bölüm sonrası 4 Kasım akşamı netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım akşamı ekranlara gelen 106. bölümünde dokunulmazlık oyunu Batman Hasankeyf’te oynandı. Gecenin en iyi yöresel yemek menüsünü yapmak için yarışan kırmızı ve mavi takım haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Oyunu mavi takımın kazanmasının ardından, kırmızı takım gecenin sonunda bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Gecenin sonunda ise iki isim MasterChef'te potaya gitti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın belirli günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef'te bu perşembe yarışmacılar Hasankeyf'e konuk oldu. Burcu ile tartışan Azize’nin stüdyoyu terk ettiği anlar geceye damga vururken, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Azize'nin aldığı bölümde, MasterChef eleme potasına giren isimler ise Mert ve Hasan olarak belirlendi.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım eleme oylamasına gitti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Azize haftanın 5. eleme adayı olarak takım arkadaşı Mert'in ismini verdi.
Oy çokluğuna göre eleme adayının belirlendiği konseyde ise 6. aday için yarışmacılar isim yazdı. Kırmızı takım yarışmacılarının oylamalarına göre bir diğer aday da ismi en çok yazılan Hasan oldu. Böylece MasterChef'in 4 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde eleme adayları Mert ve Hasan olarak seçildi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım haftanın dış çekimi için bu kez Batman Hasankeyf’e konuk oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan yöresel yemekleri hazırlamalarını istedi. Dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara ihni nohut unu çorbası, şamburek (şam böreği), binard kavurması, serpme pilav, etli bulgur pilavı, ve pekmezli pelte tatlısı menüsü verildi.
Bir saat verilen sürenin ardından yedi konuk yemeklerin tadına baktı. Stüdyoda yapılan oy sayımı sonucuna göre mavi takım, ilk dört yemeği aynı skorla 4-3 kazandı. Tatlıdan alınan oylar ile dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giydi.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Bu turda da şefler yarışmacılardan şef tabağından kalan ürünlerden yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Dokunulmazlık etabında ise tam 40 dakika süre verildi. Dokunulmazlık oyununda biten süre sonunda yarışmacılar birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmelerine göre bireysel dokunulmazlık oyununu Azize kazandı.
AZİZE İLE BURCU ARASINDA SERT TARTIŞMA
Dokunulmazlık oyunları oynanırken heyecan dolu gecede tansiyon da yükseldi. Burcu ile Azize arasında dokunulmazlık oyununda başlayan tartışma, stüdyoda da devam etti. İki yarışmacı arasında sert sözlerin yer aldığı tartışmada yemekte kimyon katılır katılmaz konusu giderek uzadı. Tartışma esnasında Azize, gözyaşlarına boğularak stüdyodan dışarı çıktı. Fenalaşan Azize'ye sağlık ekibi müdahale ederken verilen kısa bir ara sonra takımlar yerlerini aldı.
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MasterChef Türkiye’de veda zamanı! İşte yeni bölüm tanıtımı @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterClass #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/rRAhf7JiWm— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) November 4, 2021