MasterChef son eleme adayı 4 Kasım akşamı belli oldu! İşte, Masterchef'te kim kazandı sorusunun cevabı

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım eleme oylamasına gitti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Azize haftanın 5. eleme adayı olarak takım arkadaşı Mert'in ismini verdi.



Oy çokluğuna göre eleme adayının belirlendiği konseyde ise 6. aday için yarışmacılar isim yazdı. Kırmızı takım yarışmacılarının oylamalarına göre bir diğer aday da ismi en çok yazılan Hasan oldu. Böylece MasterChef'in 4 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde eleme adayları Mert ve Hasan olarak seçildi.