MasterChef'te potaya kim gitti, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 27 Ekim MasterChef eleme adayı ve kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kaptan olan Ateş böylede 3. eleme adayı olarak seçildi.



Diğer adayı belirlemek için bu kez mavi takım yarışmacıları konsey yaptı. Gecenin sonunda gerçekleşen konseyde oylama Mert, Burcu ve Safanur için yapıldı. Bu üç isme verilen oylar sonucunda ismi en çok yazılan Mert oldu. Böylece Mert, haftanın 4. eleme adayı olarak seçildi. 27 Ekim tarihinde Ateş ve Mert eleme potasına girdi.