MasterChef'te potaya kim gitti, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 27 Ekim MasterChef eleme adayı ve kazanan takım
MasterChef'te potaya giren isimler, heyecan dolu dokunulmazlık oyunu ile kesinleşti. Doğu Anadolu yöresinden yemeklerin hazırlandığı MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim tarihli 100. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik tadımları sonucunda mavi takımda yer alan iki isim MasterChef 3. ve 4. eleme adayı olarak belirlenirken, bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Tahsin oldu. Kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini gösteren yarışmacıların yemeklerinin iyi olması ise bu kez şefleri zorladı. Peki, MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef eleme potasına giren isimler.
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MasterChef’te eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorularının yanıt bulduğu gecede heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin 100. son bölümünde kırmızı ve mavi takım Doğu Anadolu yöresinin yemeklerini hazırlamak için yoğun çaba sarf etti. Tahsin'in bireysel dokunulmazlığı aldığı gecede Ateş ve Mert eleme adayı olarak belirlendi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kaptan olan Ateş böylede 3. eleme adayı olarak seçildi.
Diğer adayı belirlemek için bu kez mavi takım yarışmacıları konsey yaptı. Gecenin sonunda gerçekleşen konseyde oylama Mert, Burcu ve Safanur için yapıldı. Bu üç isme verilen oylar sonucunda ismi en çok yazılan Mert oldu. Böylece Mert, haftanın 4. eleme adayı olarak seçildi. 27 Ekim tarihinde Ateş ve Mert eleme potasına girdi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından şefler Doğu Anadolu Bölgesi yemeklerini yapmalarını istedi. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununa yarışmacılar, çektikleri kura sırasına göre beşer dakika arayla katıldı. Menüde löbik çorbası, ciğer taplaması, elmalı köfte, tavuk şorva ve sarığıburma tatlısı vardı. Bu yemekleri hazırlamaları için yarışmacılara tam bir saat süre verildi.
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Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yemeklerin birbirine yakın derecede iyi olması şefleri zorladı. Üç şefin verdiği karara göre ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için yeniden mutfağa girdi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden mutfağa girdi. Şefler, bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan beyin ana üründen yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Alışveriş ve düşünmenin ardından bu turda yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.
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Sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Farklı tabakların ortaya çıktığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin oldu.