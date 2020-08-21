MasterChef'te oylama sonrası ortalık karıştı! Eleme adayı kim oldu?

İLK 2 ADAY CELAL VE SEDAT Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından ilk eleme adayı olan ismi, bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu belirledi ve Duygu ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. İkinci eleme adayı ise oy çokluğu ve takım kararıyla Sedat oldu.