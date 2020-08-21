MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef'te oylama sonrası ortalık karıştı! Eleme adayı kim oldu?
GeriMagazin MasterChef'te oylama sonrası ortalık karıştı! Eleme adayı kim oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 14:00 | 

MasterChef'te oylama sonrası ortalık karıştı! Eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2020 heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu anlar yaşadı. En iyi yemeği yapan takım kırmızı takım seçilirken, ikinci dokunulmazlığı kaybeden taraf mavi takım oldu. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı takım oylarıyla belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İLK 2 ADAY CELAL VE SEDAT
Abone Olgoogle-news

İLK 2 ADAY CELAL VE SEDAT

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından ilk eleme adayı olan ismi, bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu belirledi ve Duygu ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. İkinci eleme adayı ise oy çokluğu ve takım kararıyla Sedat oldu.

2ERAYI SİNİRLENDİREN SONUÇ
Abone Olgoogle-news

ERAY'I SİNİRLENDİREN SONUÇ

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasından ise eleme adayları Eray ve Esra olarak belirlendi.Oylama sonrasında Eray takım arkadaşlarına sinirlendi ve onları içten pazarlıklı olmakla suçladı.

3SOMON FİLETO ŞOV
Abone Olgoogle-news

SOMON FİLETO ŞOV!

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde Mehmet Şef yarışmacılara, MasterClass eğitiminde adeta şov yaptı. Yarışmacılara bir çok teknik gösteren Mehmet Şef, somon fileto yapma tekniğiyle ayakta alkışlandı.

4ALKIŞLAR MEHMET ŞEFE
Abone Olgoogle-news

ALKIŞLAR MEHMET ŞEF'E

Mehmet Şef, MasterClass eğitiminde yarışmacılara birçok püf noktası da gösterdi. Mehmet Şef, kuzu açma tekniğiyle alkış topladı. Kuzuyu kısa sürede 4-5 parçaya bölen Mehmet Şef, etin en güzel kısımlarını da tek tek anlattı.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi