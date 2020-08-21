MasterChef'te oylama sonrası ortalık karıştı! Eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2020 heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu anlar yaşadı. En iyi yemeği yapan takım kırmızı takım seçilirken, ikinci dokunulmazlığı kaybeden taraf mavi takım oldu. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı takım oylarıyla belirlendi.
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1
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İLK 2 ADAY CELAL VE SEDAT
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından ilk eleme adayı olan ismi, bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu belirledi ve Duygu ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. İkinci eleme adayı ise oy çokluğu ve takım kararıyla Sedat oldu.
2
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ERAY'I SİNİRLENDİREN SONUÇ
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasından ise eleme adayları Eray ve Esra olarak belirlendi.Oylama sonrasında Eray takım arkadaşlarına sinirlendi ve onları içten pazarlıklı olmakla suçladı.
3
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SOMON FİLETO ŞOV!
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde Mehmet Şef yarışmacılara, MasterClass eğitiminde adeta şov yaptı. Yarışmacılara bir çok teknik gösteren Mehmet Şef, somon fileto yapma tekniğiyle ayakta alkışlandı.
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ALKIŞLAR MEHMET ŞEF'E
Mehmet Şef, MasterClass eğitiminde yarışmacılara birçok püf noktası da gösterdi. Mehmet Şef, kuzu açma tekniğiyle alkış topladı. Kuzuyu kısa sürede 4-5 parçaya bölen Mehmet Şef, etin en güzel kısımlarını da tek tek anlattı.