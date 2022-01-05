MasterChef’te 2. önlüğü kim giydi, dün akşam kim kazandı? Son bölümde ikinci çeyrek finalist kim oldu? İşte 4 Ocak 2022 MasterChef'te kazanan isim..
MasterChef son bölümde kim kazandı? sorusunun yanıtı, 4 yarışmacının kıyasıya mücadelesinin ardından belli oldu. Çeyrek final heyecanının başladığı MasterChef'in 4 Ocak tarihinde ekranlara gelen 149. bölümünde Hasan, Eren, Dilara ve Tahsin ikinci önlüğü almak için iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede'nin konuk olduğu gecede, ilk turda ünlü şefin zorlu tabağını yapmaya uğraşan yarışmacılar arasında en yüksek puanı Hasan aldı. Yaratıcılık turunun oynandığı ikinci turun sonunda ise verilen puanlar gecenin kazananını belirledi. İşte, ikinci çeyrek finalistin belli olduğu 4 Ocak Salı gecesi MasterChef’te önlüğü kazanan isim.
MasterChef’te önlüğü kazanan yarışmacı, salı gecesi oynanan oyunun ardından kesinleşti. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 4'ü ikinci önlüğü alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. İlk oyunun sonunda Hasan 30 puanla ilk turu birinci bitirdi. Soya sosu ile yapılan yaratıcılık oyunun sonunda da toplamda 53 puan alan Hasan ikinci finalist oldu. Gecenin ikincisi 45 puanla Tahsin, üçüncüsü 40 puanla Eren, dördüncüsü ise 35 puan alan Dilara oldu.
MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?
MasterChef'te çeyrek finale kalacak ikinci ismi belirleyecek olan ilk turda ünlü şef Ahmet Dede konuk oldu. İlk etapta yarışmacılara Michelin yıldızı kazanmış önemli bir sima olan Ahmet Dede'nin imza tabağı verildi. Oldukça zor ve teknik isteyen bu yemek için yarışmacılara tam 1 saat süre tanındı. Hasan, Eren, Dilara ve Tahsin, Ahmet Şef'in imza tabağını verilen sürede en yakın şekilde yapmak için mutfakta elinden geleni yaptı.
Süre bitiminde Danilo, Somer, Mehmet ve konuk şef Ahmet Dede, yarışmacılara puanlarını verdi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu; Tahsin 26, Dilara 18, Hasan 30, Eren ise 22 puan aldı. Böylece ilk turun birincisi toplamda 30 puan alan Hasan oldu.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?
İlk oyunun ardından yarışmacılar bu defe ikinci final turunu oynamak için mufağa girdi. Şefler ikinci turda yarışmacılardan ana ürünü soya sosu olan yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef yaratıcı yemek turu için yarışmacılara tam 40 dakika süre tanıdı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
İlk oyunda 30, ikinci oyunda 23 puan alan Hasan, toplamda 53 puanla gecenin kazananı olarak şef ceketini giydi. Böylece Sergen'den sonra ikinci finalist Hasan olarak belirlendi. İki oyun sonunda gecenin ikincisi ise 45 puanla Tahsin, üçüncüsü 40 puanla Eren, dördüncüsü ise 35 puan alan Dilara oldu.
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MasterChef Türkiye'de üçüncü şef ceketini kim giyecek? İşte yeni bölüm tanıtımı! @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/EYTEDB2Arx— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 4, 2022