MasterChef’te 2. önlüğü kim giydi, dün akşam kim kazandı? Son bölümde ikinci çeyrek finalist kim oldu? İşte 4 Ocak 2022 MasterChef'te kazanan isim..

MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?

MasterChef'te çeyrek finale kalacak ikinci ismi belirleyecek olan ilk turda ünlü şef Ahmet Dede konuk oldu. İlk etapta yarışmacılara Michelin yıldızı kazanmış önemli bir sima olan Ahmet Dede'nin imza tabağı verildi. Oldukça zor ve teknik isteyen bu yemek için yarışmacılara tam 1 saat süre tanındı. Hasan, Eren, Dilara ve Tahsin, Ahmet Şef'in imza tabağını verilen sürede en yakın şekilde yapmak için mutfakta elinden geleni yaptı.