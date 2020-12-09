MasterChef'te ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef'te para ödülünü kazanan isim son bölümde belli oldu. Ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı gecede klasik tatlı yapan kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından biri gecenin sonunda 25 bin TL değerindeki ödülü almaya hak kazandı. Yarışmacıların hem jüri olup hem de yarıştığı MasterChef Türkiye'nin 8 Aralık tarihli 117. bölümünde, Serhat ikinci olurken, Emir üçüncü oldu. Emir ve Eray arasında geçen diyalog ise eğlenceli anları ekranlara getirdi. Peki, MasterChef'te ödülü kim kazandı? İşte, 8 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti.
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MasterChef ödül oyunu pazartesi akşamı keyifli anları ekranlara getirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 8 Aralık tarihli 117. bölümünde yeni bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Danilo, Somer ve Mehmet şef bu haftaki ödül oyununda yarışmacıların hem yemek yapıp hem de birbirlerine oy vereceğini duyurdu. Gecenin sonunda ayva tatlısında başarılı olan Barbaros 25 bin TL'yi alma hak kazandı. İşte, MasterChef 117. bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk etapta ilk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekilişi yaptı. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti.
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Yarışmacıların yapacağı tatlıların çekilmesinin ardından şefler tatlıların yapılış sırasının zorluğa göre olduğunu söyledi. Tatlılarını yapan yarışmacılar rakiplerine tatlıları ikram etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek tek tatlılara oy verdi.
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Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu.
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Yapılan oylamaya göre, Eray ile Özgül 14’er puan,Emir 18 puan Sefa 13 puan Barbaros ise 21 puan aldı. Serhat ise 20 puan alarak ikinci oldu. Bu sonuçla MasterChef ödül oyununu kazanarak 25 bin TL değerindeki para ödülünü alan isim Barbaros oldu.
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BARBAROS'TAN ÖDÜL AÇIKLAMASI
Ödülü kazanan Barbaros yakında Serhat'ın evleneceğini belirterek kazandığı 25 bin TL değerlindeki paranın düğüne gideceğini söyledi. Serhat da parayı kazanırsa düğünü yaptıklarında kazandığı paranın çocukların sağlığını ilgilendiren hayır kurumuna gideceğini belirtti.