MasterChef'te ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti

Yapılan oylamaya göre, Eray ile Özgül 14’er puan,Emir 18 puan Sefa 13 puan Barbaros ise 21 puan aldı. Serhat ise 20 puan alarak ikinci oldu. Bu sonuçla MasterChef ödül oyununu kazanarak 25 bin TL değerindeki para ödülünü alan isim Barbaros oldu.