MasterChef'te tansiyon yükseldi! 'Keşke yerin dibine girseydim de yardım istemeseydim'
MasterChef'te 16 yarışmacının belirleneceği final turu elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Dün son 16'ya kalacak üçüncü isim belli oldu. Jüri, yarışmacılardan orman meyveli kremalı tart yapmasını istedi. Daha önce hiç tart yapmayan Rezzan, Son 16'ya kalan Duygu'dan yardım istedi. Duygu'nun tarifini uygulan Rezzan, 'keşke yerin dibine girseydim de yardım istemeseydim' dedi.
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İşte MasterChef’te yaşananlar; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan üçüncü isim belirlendi.
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Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 14 isimden orman meyveli kremalı tart yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 4 kişi sonraki tura geçti.
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‘KEŞKE YARDIM İSTEMESEYDİM’
Rezzan'ın yaptığı tabağı tadan şefler 'nerede tart' sorusunu sorunca, 'bilmiyordum yapmasını şefim, elimden geleni yapmaya çalıştım ama...' açıklamasını yaptı.
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Daha sonra yarışmacılardan Duygu'ya tepki gösteren Rezzan, "Sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı! Duygu istemsizce yardım ediyor gibi hissettim. Hislerimde de yanılmam. O soğukluğu alınca yardım istediğimden utandım. Keşke yerin dibine girseydim de yardım istemeseydim" ifadelerini kullandı.
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ALTI DEĞİL DÖRT ADAY FİNAL TURUNA ÇIKTI
14 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada bir üst tura şeflerin kararıyla dört yarışmacı çıktı. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada 'Biz altı tabak seçiyoruz ama ilk kez bugün o altı tabağa ulaşamıyoruz. Hepimizin ortak olarak beğendiği sadece dört tabak var' ifadelerini kullandı.
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ÜÇÜNCÜ YARIŞMACI DA BELLİ OLDU
Esra Tokelli, Sedat Tuncer, Berker Başmanav ve Özgül Coşar bir üst tura çıkmaya hak kazanan 4 yarışmacı oldu.
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40 dakikalık 'yaratıcılık' turunun sonunda Özgül Coşar, önlüğü kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin üçüncü yarışmacısı oldu.