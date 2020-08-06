MasterChef'te tansiyon yükseldi! 'Keşke yerin dibine girseydim de yardım istemeseydim'

ALTI DEĞİL DÖRT ADAY FİNAL TURUNA ÇIKTI 14 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada bir üst tura şeflerin kararıyla dört yarışmacı çıktı. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada 'Biz altı tabak seçiyoruz ama ilk kez bugün o altı tabağa ulaşamıyoruz. Hepimizin ortak olarak beğendiği sadece dört tabak var' ifadelerini kullandı.