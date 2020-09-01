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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 11:21 | 

MasterChef'te mavi takımın kaptanı belli oldu! Serhat'ın burnuna ne oldu?

MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Kaptanlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman gergin zaman zaman da eğlenceli anlar yaşadı. Şeflerin verdiği yaratıcılık oyununda en iyi tabağı yapan Celal Mavi takımın kaptanı oldu. Yarışmada tüm dikkatleri üzerine çeken bir diğer yarışmacı da Serhat oldu. Burnunda kanama meydana gelen Serhat, geçmişten gelen bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. İşte MasterChef'te öne çıkanlar...

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.

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Mavi takımın kaptanının seçilmesi için dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağın hazırlanması istendi. Ayyüce ve Esra ise oyunun son dakikalarında oyundan diskalifiye oldu.

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Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı.

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Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

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Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isim oldu. Yarışmacıların tabaklarını değerlendiren şefler en başarılı isimi Celal olarak belirledi.

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MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.

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Mavi takımın kaptanı olan Celal, ekibine ilk olarak Barbaros'u seçti. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı.

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Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, ise ilk olarak iyi tatlı yaptığı için Furkan'ı takımına dahil etti. Seçmeler sonunda kırmızı takım yarışmacıları Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah olarak belirlendi.

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MasterChef son bölümde kaptanların düellosunda Celal ve Eray karşı karşıya geldi. Verilen 20 dakikanın sonunda Eray 27 poşe yumurta hazırlarken, Celal 26 yumurta hazırladı.

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Fakat Eray'ın hazırladığı yumurtalardan biri patladığı için durum 26-26 berabere kaldı. Ardından şefler en başarılı ve doğru kıvamdaki yumurtaları kontrol etmek için bir araya geldi ve düellonun kazananı Celal oldu.

11SERHATIN BURNUNA NE OLDU
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SERHAT'IN BURNUNA NE OLDU

MasterChef Türkiye' yarışmasında mavi takım kaptanlığı oyunu öncesinde Serhat Doğramacı'nın burnu kanadı. Serhat, burnunun neden kanadığını açıkladı.

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Serhat Doğramacı, "Geçmişten gelen bir rahatszılığım nedeniyle burnum kanadı. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti" dedi.

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın "Nasıl vurdun burnunu ?" sorusuna, "Yok, kimse vurmadı. Eskiden kalan bir rahatsızlık, kılcam damarım çatlak. Arada böyle yapıyor. İyiyim, bir proglem yok. Sadece burnumdan nefes alamayacağım" ifadelerini kullandı.

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