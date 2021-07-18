MasterChef'te korkutan anlar: Stüdyo alev aldı, yarışmacı ne yapacağını şaşırdı!
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken, stüdyoda korkutan anlar yaşandı. Sezona hızlı şekilde başlayan yarışmada büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. Üçlü eleme turunda yemek yapan yarışmacı Şükrü Özsarı’nın yemek yaptığı sırada tenceresi alev aldı. Korku yaşayan Danilo Şef yarışmacıya, "Neredeyse stüdyoyu yakıyordun" diyerek sitemde bulundu.
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MasterChef'in cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde üçlü düello heyecanı devam etti. Şeflerin karşısına çıkan Şükrü Özsarı sınırlı sürede yemeğini yetiştirmeye çalışırken, yanlışlıkla tenceresini yaktı. Tereyağını erittiği sırada alev alan tencereye yarışmacı derhal müdahale etti.
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MasterChef yarışmacısının tenceresi alev aldı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te üçlü düelloda yarışmacılar mücadele verdi. Son bölümde şefler yarışmacılardan karnıyarık ve pilav yapmasını istedi. Heyecanına tüm hızıyla devam eden yarışmada Mehmet Ürker, Şükrü Özsarı ve yarışmacı Hamza karşı karşıya geldi.
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Mehmet birinci olacağını iddia ederek rakipleri için “Seneye gelirler” derken, Hamza ise “Diğer yarışmacılar bilmiyorlarsa workshop vereyim” şeklinde konuşarak rekabeti artırdı.
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Dakikalar ile yarışan yarışmacılar elinden geleni yaparken yarışmacılardan Şükrü’nün ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Yarışmacı, alevler içinde kalan tenceresini söndürüp yemeğini yapmaya devam etti.
Korku dolu anlar yaşayan Danilo Zanna yarışmacıya “Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!” diyerek çıkıştı. Ardından ise Danilo Şef yarışmacının hızlı müdahalesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.
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Yarışmacı Mehmet ise kısıtlı sürede hızlanmaya çalışırken acele ile yağ şişesini yere düşürdü. Üçlü arasında ilk elenen isim Mehmet Ürker, ikinci elenen ise Şükrü Özsarı oldu. Hamza ise üst tura çıkan isim oldu.