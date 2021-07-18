MasterChef'te korkutan anlar: Stüdyo alev aldı, yarışmacı ne yapacağını şaşırdı!

Dakikalar ile yarışan yarışmacılar elinden geleni yaparken yarışmacılardan Şükrü’nün ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Yarışmacı, alevler içinde kalan tenceresini söndürüp yemeğini yapmaya devam etti.



Korku dolu anlar yaşayan Danilo Zanna yarışmacıya “Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!” diyerek çıkıştı. Ardından ise Danilo Şef yarışmacının hızlı müdahalesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.