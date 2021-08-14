MasterChef’te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte 13 Ağustos MasterChef yedek kadroya giren yarışmacılar
MasterChef'te kazanan yarışmacılar kıyasına mücadelenin ardından kesinleşti. Ana kadro yarışmacı seçimleri devam ederken MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos tarihli 37. bölümünde yedek kadroya alınan isimler belli oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri yemekleri en kısa sürede yapan yarışmacılar MasterChef’te yedek kadroya girmeyi garantilerken; başarısız olanlar ise hayellarine veda etti. Peki, MasterChef’te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte 13 Ağustos MasterChef yedek kadroya giren yarışmacıların isimleri.
MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan 37. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ikinci grubun yedek kadrosuna katılmak için mutfakta dakikalar ile mücadele verdi. 5 kişilik yedek kadro seçimlerinin yapıldığı gecede, yarışmacılardan çanak enginar yapması istendi. İlk turu geçen isimler Azize, Araz ve Samet oldu. Final turunda ise Merve ve Zerda kadroya katıldı.
MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİMLER SEÇİLDİ?
MasterChef 2021'de cuma gecesi yarışmacılar yedek kadroya katılıp, hayallerine devam etmek için mutfağa girdi. Bu zorlu gecede şefler yarışmacılardan ilk etapta çanak enginar istedi. Yemek için tam 45 dakika zaman verildi. Sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Şeflerin oy birliği ile yedek kadroya Azize, Araz ve Samet seçildi.
İkinci turda ise ana ürünü şeftali olan yaratıcılık yemeği için kalan yarışmacılar yeniden mutfağa girdi. Bu turda ise yarışmacılara tam 40 dakika süre tanındı. Bu turun sonunda da şefler yemeklerin tadına bakarak elenen ve yedek kadroya geçen isimleri duyurdu. Yedek kadroya katılan son 2 yarışmacı Merve ve Zerda olarak açıklandı.
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Heyecan devam ediyor. İşte yeni bölüm tanıtımı... @tv8 @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @SomerSivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterClass #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/FsIf3lgcgi— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) August 13, 2021