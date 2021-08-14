MasterChef’te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte 13 Ağustos MasterChef yedek kadroya giren yarışmacılar

İkinci turda ise ana ürünü şeftali olan yaratıcılık yemeği için kalan yarışmacılar yeniden mutfağa girdi. Bu turda ise yarışmacılara tam 40 dakika süre tanındı. Bu turun sonunda da şefler yemeklerin tadına bakarak elenen ve yedek kadroya geçen isimleri duyurdu. Yedek kadroya katılan son 2 yarışmacı Merve ve Zerda olarak açıklandı.