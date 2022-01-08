MasterChef'te kim kazandı, yarı finale kim kaldı? Hasan, Eren, Tahsin ve Sergen arasında büyük çekişme! İşte 7 Ocak MasterChef birincisi

MasterChef'te yarı finalist ve gecenin kazananı rekabet dolu bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 7 Ocak tarihli son bölümünde 4 yarışmacı yarı final koltuğunu garantilemek için mutfakta karşı karşıya geldi. Sergen, Tahsin, Eren ve Hasan’ın mücadele ettiği oyunların sonunda en yüksek puanı alan Eren ilk 3'e girmeyi garantiledi. Gecenin ikincisi Sergen olurken Hasan ise sonuncu olarak yer aldı.