MasterChef'te kim kazandı, yarı finale kim kaldı? Hasan, Eren, Tahsin ve Sergen arasında büyük çekişme! İşte 7 Ocak MasterChef birincisi
MasterChef'te kim kazandı? sorusunun yanıtı cuma akşamı belli oldu. Büyük finale sayılı günler kala ekranlara gelen MasterChef'in 7 Ocak tarihli 152. bölümünde Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin iki aşamalı yarı final oyununda en iyi puanı almak için elinden geleni yaptı. Heyecan dolu gecede Danilo Şef, Sergen'e; Somer Şef ise Hasan'a kaşık atarken, gecenin ilk oyununu Tahsin birinci olarak tamamladı. Havyar ile yaratıcılık oyunu etabının sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanları ile günü birinci tamamlayan isim yarı finale kalmayı başardı. İşte, MasterChef'te kazanan isim ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te yarı finalist ve gecenin kazananı rekabet dolu bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 7 Ocak tarihli son bölümünde 4 yarışmacı yarı final koltuğunu garantilemek için mutfakta karşı karşıya geldi. Sergen, Tahsin, Eren ve Hasan’ın mücadele ettiği oyunların sonunda en yüksek puanı alan Eren ilk 3'e girmeyi garantiledi. Gecenin ikincisi Sergen olurken Hasan ise sonuncu olarak yer aldı.
MASTERCHEF İLK TURDA KİM KAZANDI?
Final heyecanının başladığı yarışmada MasterChef'te ilk 3'e girecek yarı finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmacılar krokan bush yapmak için karşı karşıya geldi. Bu etap için şefler yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Hasan, Sergen, Tahsin ve Eren en iyi tabağı çıkarmak için mutfakta adeta zamanla yarıştı.
Tezgah başında tüm maharetlerini sergileyen yarışmacıların hazırladığı yemekler Danilo, Somer, Mehmet Şef tarafından değerlendirildi. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu Tahsin 17, Eren 15, Hasan 11, Sergen 10 puan aldı. Böylece ilk turu Tahsin birinci olarak tamamladı.
MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?
İlk oyunun ardından bu defa 4 yarışmacı ikinci final turunu oynamak için tezgah başına geçti. Şefler ikinci turda yarışmacılardan havyar ana ürünü ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef yaratıcı yemek turu için yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını verdi.
Tadım anında Danilo Şef, Sergen'e; Somer Şef ise Hasan'a kaşık attı. Çok beğenilen yemeklere verilen puanlara göre Eren 36, Hasan 36, Sergen 35, Tahsin 35 puan topladı. İlk oyunda oynanan puanlar ile birleştirildiğinde 56 puan alan Eren 1. oldu. Bu sonuçla Eren aldığı puanla ismini ilk 3'e yazdırdı. Sergen, Hasan ve Tahsin ilk 3'e kalmak için pazar gecesi karşı karşıya gelecekler.
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MasterChef Türkiye'de ilk üçe giren ikinci isim kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı... @chefyalcinkaya @Danilo_Zanna @somersivrioglu #MasterChefTürkiye #MasterChef #TV8 pic.twitter.com/lCVrx0KUpK— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) January 7, 2022