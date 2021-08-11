MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef 8. yarışmacı belli oldu!
MasterChef’te kazanan yarışmacı, salı gecesi belli oldu. Eleme turu heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos akşamı yayınlanan 34. bölümünde ana kadroya girmek için yarışmacılar şeflerin istedikleri yemekleri en kısa sürede yetiştirmeye çalıştı. Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye ve fıstık ezmesi yaratıcılık etaplarında yarışmacılar süreyi yetiştirmek için oldukça zorlanırken, bir isim MasterChef'te 8. yarışmacı olmayı garantiledi. Peki, MasterChef’te kim kazandı? İşte, 10 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı.
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MasterChef Türkiye 10 Ağustos Salı günü TV8 ekranlarında sevenleri ile buluştu. Yarışmacı eleme final turunun ikinci haftasında Danilo, Somer ve Mehmet Şefler kadroya girebilecek 8. yarışmacıyı seçmek için tadım yaptı. Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yemeğinin yapıldığı ilk turu geçen isimler Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu. Final turunda ise ana kadroya Burcu Önal seçildi.
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MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN SEKİZİNCİ İSİM KİM?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar kadro seçimlerinin ilk turunda şefler yarışmacılardan terkib-i çeşidiyye yapmasını istedi. Zorlu yemek için yarışmacılara bu etapta tam 50 dakika süre verildi. Tadım yapan şefler bu turdan Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu'nun geçtiğini açıkladı.
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İkinzi turda ise bu kez ana ürün fıstık ezmesi olan yaratıcılık yemeği için yarışmacılar yeniden tezgah başına geçti. 40 dakikalık süre sonunda yemeklerin tadına yeniden bakıldı. Merve gecenin yedincisi, Samet altıncısı Görkem beşincisi, Hasan ise dördüncüsü oldu. Son üçe Hüseyin, Burcu ve Araz kaldı. Kazanan isim şeflerin oy çokluğu ile Burcu Önal oldu.
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MASTERCHEF'TE KADROYA KİMLER GİRDİ?
Geçen hafta başlayan eleme turlarında yedi yarışmacı MasterChef'ta ana kadroya girmişti. Bu isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran,
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İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek olmuştu. Yedek kadroya ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete girmişti.