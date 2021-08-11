Televizyon Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 01:44 | 11 Ağustos 2021 - 01:44

MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef 8. yarışmacı belli oldu!

MasterChef’te kazanan yarışmacı, salı gecesi belli oldu. Eleme turu heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos akşamı yayınlanan 34. bölümünde ana kadroya girmek için yarışmacılar şeflerin istedikleri yemekleri en kısa sürede yetiştirmeye çalıştı. Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye ve fıstık ezmesi yaratıcılık etaplarında yarışmacılar süreyi yetiştirmek için oldukça zorlanırken, bir isim MasterChef'te 8. yarışmacı olmayı garantiledi. Peki, MasterChef’te kim kazandı? İşte, 10 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı.